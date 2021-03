Une exoplanète similaire à la Terre est parvenue à renouveler son atmosphère

Il est un fait connu que grâce aux télescopes, nous pouvons observer ce qui se passe dans l’univers et il s’y passe souvent des choses intéressantes. Le télescope Hubble, qui a braqué son objectif sur l’exoplanète GJ 1132 b, qui est située à seulement 41 années-lumière de la Terre, a permis aux scientifiques de faire une découverte fascinante.

Actuellement, le changement climatique nous fait perdre le pire pour notre planète. De ce que l’on a cru savoir jusqu’à présent, une planète qui perdait son atmosphère est dans de beaux draps, n’est-ce pas ? Pourtant, de nouvelles observations laissent à penser qu’il est possible qu’une planète régénère une autre atmosphère : c’est le cas justement de l’exoplanète GJ 1132 b.

La Terre et GJ 1132 b possèdent quelques points communs

Dans un article paru dans The Astronomical Journal, des scientifiques ont rapporté qu’ils ont découvert un mélange toxique d’hydrogène, de méthane et de cyanure d’hydrogène dans l’atmosphère de GJ 1132 b, sauf que ce n’est pas son atmosphère d’origine.

En effet, cette exoplanète serait très similaire à la Terre en ce qu’elles ont une densité, une taille et un âge similaires. Elles ont également toutes deux été dotées d’une atmosphère primitive dominée par de l’hydrogène et elles étaient également des mondes chauds avant de se refroidir. Mais leurs points communs s’arrêtent là.

Si la Terre orbite à une distance appréciable du Soleil, ce n’est pas le cas pour GJ 1132 b qui est si proche du Soleil qu’elle en fait le tour en seulement un jour et demi, ne lui présentant au passage qu’une face de sa planète. Par ailleurs, quelques millions d’années après sa naissance, GJ 1132 b aurait été un monde gazeux beaucoup plus grand que la Terre avec une épaisse couche d’hydrogène.

Comment la seconde atmosphère de cette exoplanète s’est-elle formée ?

Néanmoins, elle aurait perdu rapidement son atmosphère à cause du rayonnement et de la chaleur intenses de sa jeune étoile. Sans atmosphère, GJ 1132 b n’aurait plus eu que son noyau, de la taille de la Terre. Mais, la lave en fusion sous la surface de la planète aurait suinté à travers les fissures de la croûte pour donner une sorte d’atmosphère secondaire à l’exoplanète.

Les scientifiques avancent que le manteau de l’exoplanète aurait été maintenu suffisamment chaud et liquide pour maintenir l’activité volcanique par le phénomène de réchauffement par effet de marée qui est une conséquence du processus de friction lorsque l’énergie de l’orbite et la rotation d’une planète est dispersée sous forme de chaleur à l’intérieur de la planète.