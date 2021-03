Mozilla, Reddit et d’autres veulent le retour de la neutralité du Net

Mozilla (Firefox), Dropbox, Reddit et d’autres groupes technologiques ont rédigé une lettre à la FCC (régulateur américain des télécoms) pour le retour de la neutralité du Net aux États-Unis. Celle-ci n’était plus d’actualité sous l’ère de Donald Trump.

Vers un retour de la neutralité du Net aux États-Unis ?

La neutralité du Net est une notion qui assure le même traitement pour tous les sites et services en ligne. Sans cette neutralité, un opérateur peut (s’il le souhaite) ralentir ou bloquer l’accès à un site ou service. Il peut, à l’inverse, accorder beaucoup plus de bande passante à une plateforme en ligne pour que les internautes aient une très bonne expérience. La neutralité du Net est une réalité en Europe et pourrait bien l’être de nouveau aux États-Unis.

« En utilisant son autorité pour rétablir la neutralité du Net au niveau fédéral, la FCC peut aider à protéger les familles et les entreprises de tout le pays qui dépendent de l’accès haut débit et contribuer à stimuler notre reprise », indique la lettre de Mozilla et des autres groupes technologiques.

Il est certain que les groupes technologiques dépendent énormément d’Internet. Ils le reconnaissent dans leur lettre : « l’économie d’Internet qui a permis à nos entreprises de prospérer a été construite sur les principes de base de la neutralité du Net ». Mais la FCC ne dit pas pour l’instant ce qu’il va se passer.

Les signataires de la lettre sont ADT, Dropbox, Evenbrite, Mozilla, Reddit, Vimeo et Wikimedia (la fondation qui gère Wikipédia).