Les écouteurs entraînent une perte auditive définitive ?

Nous sommes nombreux à utiliser des écouteurs ou des oreillettes au quotidien. Que cela soit pour apprécier un moment de détente en écoutant de la musique, pour mieux se concentrer à l’écoute d’un programme ou juste pour ne pas déranger notre entourage, les écouteurs semblent être l’un des moyens les plus rapides pour nous mettre dans notre bulle.

Toutefois, même si les écouteurs font partie des accessoires que l’on trimballe souvent sur soi en sortant de la maison (ou même en y étant), les professionnels de la santé mettent en garde contre leurs effets néfastes, en particulier, sur le fait que les écouteurs pourraient entraîner une perte auditive irréversible.

Les écouteurs entraînent une surdité de perception ?

Il existe deux sortes de surdité : la surdité de transmission et la surdité de perception. La première atteint l’oreille externe et empêche les sons d’être transmis à l’oreille interne. Cette surdité de transmission peut être due à un bouton de cérumen, d’otites à répétition ou autres mais heureusement, elle peut se soigner à l’aide de traitement médicamenteux, de pose de diabolos ou encore d’ablation des végétations.

Ce qui n’est pas le cas du second type de surdité : la surdité de perception. Cette dernière peut résulter de la maladie de Ménière, de prise de médicaments ototoxiques, d’une infection virale ou encore d’une exposition aux bruits forts comme écouter de la musique à fond avec ses écouteurs. Ces causes entraînent l’endommagement des cellules ciliées qui transmettent le son de l’oreille interne vers le cerveau via le nerf auditif.

La perte de l’audition entraîne de lourdes séquelles

En effet, la perte d’un sens impacte lourdement dans notre vie quotidienne. On se met à vouloir mettre le volume plus fort car on n’entend pas très bien, on doit faire répéter notre interlocuteur pour bien l’entendre, la sonnerie de notre téléphone nous parait très faible et on est sujet à des vertiges ou des acouphènes.

Tout cela peut nous amener à perdre notre confiance en soi, à avoir de la difficulté à nous concentrer et peut même nous conduire à nous isoler des autres, ce qui fait naître des troubles dépressifs.

Quelles préventions mettre en place pour protéger notre ouïe ?

Les scientifiques recommandent avant tout de ne pas dépasser les 85 décibels lors de nos utilisations de nos écouteurs. La raison en est qu’au-delà de cette limite, notre oreille interne souffrira de lésions irréversibles si la durée d’écoute est prolongée. Au-delà de 110 décibels, notre audition se dégradera très rapidement. Pourtant, il faut savoir que les écouteurs intra-auriculaires à plein volume atteignent les 100 décibels.

Autant que faire se peut, il est également conseillé de ne pas utiliser d’écouteurs ni de casques et de préférer les casques audios aux intra-auriculaires qui sont trop proches des tympans. Dans tous les cas, les experts recommandent de consulter un médecin ORL ou un audioprothésiste dès que l’on constate un problème dans notre audition.