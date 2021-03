8 grands sites pornos menacés de fermeture par le CSA

8 sites pornos à accès gratuit, les plus visités en France, viennent de recevoir une mise en demeure du CSA. Les sites Pornhub.com, Xhamster.com, Xvideos.com, Xnxx.com, Tukif.com, Jacquieetmichel.net, Jacquieetmicheltv.net, et Jacquieetmicheltv2.net ont ainsi jusqu’au mois d’avril pour mettre en place des mesures de vérification d’âge sous peine d’amende, ou plus probablement de fermeture administrative.

Le CSA a attendu le 16 mars, soit la date butoir pour la mise en place du système de vérification d’âge, pour lancer les mises en demeure. Les sites concernés informent dorénavant leurs visiteurs d’une possible fermeture. Un sondage accompagne ce message d’avertissement, sondage dont les résultats (établis à partir des réponses de millions de sondés) montrent que dans tous les cas de figure, ces sites étaient condamnés par avance.

En effet, une énorme majorité des sondés indique refuser toute forme de contrôle d’identité de majorité à l’entrée, principalement à cause des risques inhérents sur la vie privée. Le gouvernement français ne pouvait pas ne pas être au courant de ce refus massif. Comme il ne souhaite pas non plus promouvoir le contrôle parental (pourtant disponible sur tous les systèmes d’exploitation mobiles ou fixes), la vérification d’âge s’apparente in fine comme un moyen d’aboutir à une interdiction pure et simple de ces sites à accès gratuits, ce qui était sans doute l’objectif réel poursuivi par la loi contre les violences domestiques.

Rappelons qu’un projet similaire de vérification d’âge a été abandonné au Royaume-Uni suite à de longs débats sur la confidentialité des données personnelles, en l’occurrence ici des données extrêmement privées.