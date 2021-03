Nvidia double le prix de l’abonnement à GeForce Now

Changement de prix pour GeForce Now : le service de Nvidia coûte désormais 9,99€/mois au lieu de 5,49€/mois auparavant. Mais les joueurs du service de cloud gaming qui ont déjà l’offre à 5,49€/mois peuvent la garder à ce tarif.

Le prix double pour GeForce Now

Au lancement, Nvidia proposait deux offres pour GeForce Now : Gratuit et Fondateurs. La première a des limites (session d’une heure par exemple) et la seconde (5,49€/mois) permet de faire sauter les limites et ajoute le RTX et le DLSS. Aujourd’hui, l’offre Fondateurs n’est plus disponible pour les nouveaux joueurs. Ils peuvent se rabattre sur l’offre Prioritaire à 9,99€/mois. Elle inclut les mêmes services… sauf qu’il n’y a plus 90 jours d’essai gratuit.

Pour rappel, Nvidia GeForce Now a connu une longue phase de bêta. Le service de cloud gaming a vu le jour pour tous les utilisateurs en février 2020. Un an plus tard, le groupe indique qu’il fait le nécessaire pour améliorer la qualité de streaming pour un meilleur rendu visuel avec diverses optimisations. Il compte désormais plus de 20 data centers dans le monde et il se veut compatible avec plus de 800 jeux.

Les joueurs doivent relier GeForce Now à leurs bibliothèques Steam, Epic Games Store et autres pour être en mesure de jouer. Il faut donc d’abord acheter les jeux sur ces plateformes. L’intérêt du service de Nvidia est de pouvoir jouer en streaming sur n’importe quel support. Il compte aujourd’hui 10 millions d’utilisateurs.