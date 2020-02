GeForce NOW, le cloud gaming de Nvidia, est disponible pour tous

Après une longue phase de bêta, Nvidia annonce que son service GeForce NOW est maintenant disponible pour tout le monde en version stable. Il permet de jouer en streaming à de nombreux jeux sur différents supports.

Le système est simple : GeForce NOW vous permet de jouer à vos jeux déjà achetés sur PC pour les retrouver sur PC, Mac, NVIDIA Shield ou appareil sous Android. L’intérêt est que GeForce NOW est un service de cloud et que les serveurs de Nvidia sont très puissants, ce qui assure une bonne expérience de jeu. On se retrouve avec du 1080p à 60 images par seconde. Et nul besoin d’avoir une machine puissante : tout est géré depuis les serveurs. L’ordinateur, la Shield TV ou le smartphone Android fait simplement office de récepteur. C’est (un peu) similaire à ce que propose Google avec Stadia.

Les joueurs peuvent connecter GeForce NOW à leurs comptes Steam, Epic Game Store, uPlay et Battle.net afin de jouer à leurs jeux déjà achetés. Tous ne sont pas compatibles en l’état, mais Nvidia assure faire le nécessaire pour étendre la disponibilité du catalogue dans le temps.

Nvidia dit qu’il faut avoir une connexion de 15 Mb/s pour jouer en 720p ou 30 Mb/s pour jouer en 1080p à 60 images par seconde. Nvidia invite les joueurs à avoir 50 Mb/s pour avoir une expérience réellement optimale.

GeForce Now dispose de deux formules. La première est totalement gratuite, mais les sessions de jeux sont limitées à une heure. La seconde est facturée 5,49€/mois, permet de jouer pendant six heures par session au maximum et se veut compatible avec le ray-tracing.

Le service est donc lancé maintenant pour tout le monde sur PC, Mac, Shield TV et Android. À noter que GeForce NOW n’est pas proposé sur iPhone, iPad et Apple TV parce qu’Apple ne semble pas autoriser le service sur son App Store. Nvidia ne dit pas pourquoi et invite les médias à poser la question à Apple directement.