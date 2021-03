Google Chrome ajoute les sous-titres en temps réel pour les vidéos et l’audio

Google Chrome a ajouté une nouvelle option qui permet d’avoir des sous-titres en temps réel au moment où de l’audio ou une vidéo est en cours de lecture. C’était jusqu’à présent uniquement disponible sur certains smartphones Google Pixel et Samsung Galaxy.

Les sous-titres en temps réel débarquent sur Chrome

L’idée de Google n’est pas de soudainement ajouter des sous-titres en temps réel pour tous les utilisateurs de Chrome. Cette fonctionnalité se veut surtout intéressante pour les personnes qui ont des problèmes d’audition. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il s’agit d’une option à activer dans la section Accessibilité du navigateur.

De l’intelligence artificielle est utilisée pour comprendre le maximum de mots en temps réel et ainsi afficher des sous-titres. Les résultats sur mobile ont été plutôt concluants depuis 2019. Ils devraient donc l’être tout autant pour Chrome depuis un ordinateur.

Il y a une limitation à prendre en compte : les sous-titres en temps réel sont uniquement disponibles en anglais. C’est déjà le cas sur mobile et ça l’est toujours sur Chrome. C’est fort dommage. Google ne dit pas pour l’instant quand d’autres langues seront prises en charge pour cette fonctionnalité qui se veut pratique.

Si par tout hasard vous avez votre ordinateur (et donc Chrome) configuré en anglais et souhaitez les sous-titres en temps réel, assurez-vous d’avoir la dernière version du navigateur (la version 89). Rendez-vous ensuite dans les paramètres, cliquez sur « Paramètres avancés » à gauche puis sélectionnez la section « Accessibilité ». L’option des sous-titres doit être présente et peut être activée.