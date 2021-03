Mi Mix 4 Pro : le smartphone pliable de Xiaomi se dévoile dans plusieurs leaks

Xiaomi serait sur le point de se lancer dans le grand bain des smartphones pliables. Plusieurs clichés passablement flous d’un Mi Mix 4 Pro pliable semblent confirmer les rumeurs tenaces, tout comme le bench d’un nouveau modèle Xiaomi tournant sous Android 11 et équipé d’un Snapdragon 888 et de 6 à 8 Go de RAM.

is this the upcoming Xiaomi fold? 🤔 Snapdragon 888

Android 11

6GB and 8GB of RAM#Xiaomi #Mi #XiaomiZF pic.twitter.com/0W6ccZINHT — Mi Update Philippines 🇵🇭 (@miupdateph) March 15, 2021

Sur les trois clichés diffusés sur Weibo, on distingue un smartphone au form factor très allongé, assez semblable à une télécommande. Le bloc photo arrière serait composé de trois capteurs.

Le fabricant aurait prévu de commercialiser 3 modèles de smartphones pliables dès cette année… de quoi (enfin) lancer un marché encore balbutiant ? Selon les rumeurs et autres indiscrétions, Xiaomi présenterait officiellement le Mi Mix 4 Pro d’ici un mois environ.