DOOM Eternal : The Ancient Gods ep.2 : le trailer après le teaser, et une date de sortie

Bethesda/id Software l’avait promis via un court teaser, et il est donc là à la date prévue, bouillant et chaud comme l’enfer. Qui ça donc ? Bien évidemment le trailer XXL de DOOM Eternal : The Ancient Gods épisode 2, un trailer qui annonce clairement la couleur avec un affrontement orgiaque jusque devant l’antre du Seigneur des Ténèbres. On distingue aussi de nouveaux démons qui ont l’art de se mettre en boule pour un rien, ainsi qu’un énorme… Kraken (?!!!). Quant aux nouveaux environnements, ces derniers ont un aspect « Elder Scrolls » pas désagréable (le dragon, le dragon !!!)

Plus riche, (beaucoup) plus épique, encore plus dur, mais toujours aussi jouissif : DOOM Eternal : The Ancient Gods ep.2 s’annonce absolument dantesque

Tout cela s’annonce franchement bien, et avec une date de sortie cette fois. DOOM Eternal : The Ancient Gods ep.2 sera disponible le 18 mars prochain sur toutes les plateformes existantes au tarif de 19,99 euros. Rappelons enfin que ce second épisode est aussi le tout dernier DLC développé par id Software pour Doom Eternal. A déguster donc…