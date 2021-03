Doom Eternal – The Ancient Gods ep.2 : le second et dernier DLC teasé par id Software

Très grosse claque sur consoles et PC, Doom Eternal a eu droit à un superbe DLC pour le jeu en solo portant le doux nom de The Ancient Gods. L’épisode 2 de ce DLC forcément dantesque (ou « Doomesque », n’ayons pas peur des mots) se rapproche enfin de la ligne d’arrivée. id Software (via Bethesda) vient en effet de diffuser le teaser de la bande annonce de ce second DLC. On y apprend donc que la BA complète sera diffusée le 17 mars. Malheureusement, ce second DLC sera aussi le dernier, ce qui n’est pas forcément très grave en soi : Doom Eternal s’avère tellement addictif qu’il reste toujours plaisant d’y revenir, comme un bon vieux jeu d’arcade à l’ancienne.

Rappelons que The Ancient Gods ep.1 propose de nouveaux démons, une difficulté générale revue à la hausse (encore !) et de nouvelles zones de jeu (station offshore, château maudit, bois hanté, etc.).

Doom Eternal est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ainsi que sur le Game Pass.