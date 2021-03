Google lance son nouveau Nest Hub qui analyse le sommeil

Google a présenté aujourd’hui la 2e génération de son Nest Hub. L’écran connecté ressemble au premier modèle qui a vu le jour il y a deux ans. Les changements se font surtout en interne, avec notamment une analyse du sommeil.

Une analyse du sommeil avec le nouveau Nest Hub

La fonctionnalité de suivi du sommeil du Nest Hub utilise Motion Sense (basé sur Soli, une technologie radar à faible consommation d’énergie) pour analyser le sommeil de la personne la plus proche de l’écran. Cela fonctionne selon ses mouvements et sa respiration, sans caméra ni aucun accessoire à porter. Grâce aux micros, au capteur de luminosité ambiante et au capteur de température, le suivi du sommeil peut également détecter les perturbations nocturnes telles que la toux ou les ronflements, ainsi que les variations de luminosité et de température dans la pièce. L’objectif est de comprendre quels sont les éléments susceptibles de perturber le sommeil.

Chaque matin, l’écran affiche un résumé de la nuit. Vous pouvez également consulter les données relatives à votre sommeil à tout moment sur le Nest Hub en demandant simplement « OK Google, comment ai-je dormi la nuit dernière ? ». Vous pouvez aussi demander « OK Google, à quelle heure dois-je aller me coucher ? ». La fonctionnalité de suivi du sommeil peut être associée à l’application Google Fit sur les appareils Android et iOS, afin de permettre de consulter le résumé de la nuit en même temps que les autres informations de santé sur le téléphone.

Comme dit précédemment, l’objectif du suivi avec le Nest Hub est d’améliorer son sommeil à terme. L’écran peut ainsi proposer des routines de coucher sur mesure et des conseils pour chaque personne. Google indique que ces deux éléments ont été développés par une équipe de professionnels du sommeil et avec l’aide d’organisations comme l’American Academy of Sleep Medicine.

Un respect de la vie privée

Qu’en est-il du respect de la vie privée ? Google assure que la fonctionnalité de suivi du sommeil est totalement facultative avec le Nest Hub. C’est l’utilisateur qui décide de l’activer et un indicateur visuel est clairement visible sur l’écran lorsque le suivi est en cours. Aussi, Motion Sense détecte uniquement les mouvements, pas les corps ni les visages. Pour ce qui est des données audio, tout est traité localement. Il n’y a pas d’envoi sur les serveurs de Google.

Il y a un élément important à prendre en compte : le suivi du sommeil avec le Nest Hub est disponible sans frais jusqu’à l’année prochaine. On peut donc comprendre que ce sera payant plus tard.

Prix et date de sortie

Le Nest Hub de 2e génération est disponible en précommande au prix de 99,99€. Il est à retrouver sur le Google Store, à la Fnac, chez Darty et chez Boulanger. La disponibilité se fera le 30 mars.