77% des salariés de la tech américaine trouvent que les GAFA ont trop de pouvoir

Une étude menée par Protocol (pour le compte de Politico) dévoile à quel point la surpuissance des GAFA commence à inquiéter jusqu’aux employés du vaste secteur de la tech. Les 1500 salariés américains interrogés (dont 40% travaillent dans des sociétés réalisant plus de 500 millions de dollars de CA), s’inquiètent désormais ouvertement de l’énorme place prise par les GAFA… parfois non sans quelques paradoxes.

Ainsi, 77% des employés de la tech US estiment que les GAFA (Apple, Amazon, Google, et Facebook) ont trop de pouvoir, contre seulement 8% qui pensent l’inverse. 78% considèrent que le secteur de la tech dans son ensemble est trop puissant, contre 11% qui s’opposent à cette idée. 40% pensent même que la technologie produit plus de mal que de bien dans la société (contre 45%). Assez édifiant.

GAFA : je t’aime moi non plus

Paradoxalement, 68% des personnes interrogées souhaitent que leur propre société soit rachetée ou rentre en partenariat avec un membre des GAFA. Les 3/4 estiment même que les GAFA sont dans leur bon droit lorsqu’ils rachètent d’autres sociétés à tour de bras. « Toute puissance » vous dites ? Les salariés de la tech jugent cependant à 40% que les GAFA doivent être démantelés. En revanche, pas question (pour 44%) de recourir à des mesures anti-trust (mais comment démanteler alors ?).

Concernant les relations avec la Chine, une majorité des salariés de l’étude (56%) estiment que le gouvernement américain se montre trop agressif avec certaines entreprises chinoises. Ces derniers craignent en outre une riposte de la Chine qui pourrait durement pénaliser le secteur de la tech américaine. 60% vont même jusqu’à souhaiter que les entreprises technologiques américaines travaillent plus étroitement avec leurs homologues chinoises. 46% en revanche estiment que Huawei devrait être banni des Etats-Unis.

Enfin, 73% du panel sont d’accord avec l’idée d’une régulation de l’IA par le gouvernement américain (contre 9% de partisans du laisser-faire et 18% de sans opinions).