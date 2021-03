AMD Radeon RX 6700 XT : un stock très limité en Europe

Il faudra être extrêmement rapide pour acquérir la Radeon RX 6700 XT d’AMD au vu du stock limité en Europe. En effet, AMD proposerait seulement quelques milliers d’exemplaires sur le Vieux Continent.

Stock très limité pour la RX 6700 XT d’AMD

Selon le bien informé Igor’s Lab, le stock sera tendu en Europe pour la Radeon RX 6700 XT. AMD proposerait seulement quelques exemplaires en Allemagne et en France. Le total pour l’Europe serait de quelques milliers seulement. C’est plus que léger quand on connaît la demande importante des joueurs pour mettre la main sur une nouvelle carte graphique.

Ce problème pour la Radeon RX 6700 XT n’est, malheureusement, pas isolé. En effet, AMD a connu le même problème avec ses Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT et Radeon RX 6900 XT. Elles aussi sont très compliquées à acheter, même aujourd’hui, alors qu’elles sont disponibles à l’achat depuis le mois de décembre.

Pour information, AMD s’appuie sur TSMC pour produire ses cartes graphiques. Celui-ci reçoit un nombre important de commandes de la part de nombreuses entreprises. Autant dire que le sous-traitant a énormément de travail en cette période. Mais lui et tant d’autres subissent actuellement un double problème : la pénurie de puces et une demande importante de la part du public.