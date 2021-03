Molotov revendique 100 000 abonnés à l’international

Molotov annonce avoir passé le cap des 100 000 abonnés pour ce qui est de l’international. Le service a fait ses débuts en dehors de la France en décembre 2020 en Côte d’Ivoire et en janvier 2021 au Sénégal.

100 000 abonnés pour Molotov à l’international

Pour soutenir l’engouement du public pour la plateforme, Molotov renforce aussi ses partenariats locaux :

Dans le cadre du lancement au Sénégal, de nouveaux contenus sont ajoutés comme les chaînes généralistes publiques RTS1 et RTS2, ou encore le documentaire « Made in Sénégal » sur Sadio Mané, la star sénégalaise du Football, disponible en exclusivité sur Molotov

Des accords ont été passés avec les opérateurs locaux Orange et MTN afin de promouvoir Molotov auprès de leurs clients

Ce sont désormais 26 chaînes de télévisions et éditeurs de contenus qui sont disponibles sur Molotov. Il y a les chaînes du groupe Trace, Africa News, Passions TV, Savannah TV, Nina Novelas, France 24, Euronews, les 6 chaînes SVoD WAX, les 7 chaînes de BOX, Gourmand TV et Top Santé TV, ou encore Game Toon.

Molotov continue son développement à l’international avec l’ouverture du service au Cameroun en mars, au Burkina Faso et en Tunisie en avril. Il y aura ensuite la Guinée et la République Démocratique du Congo, avant un déploiement plus large dans le reste de l’Afrique francophone dans le courant du semestre, en partenariat avec Digital Virgo.