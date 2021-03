Un cinquième des employés de Facebook travaillerait en VR ou AR

Mark Zuckerberg n’exagérait pas lorsqu’il expliquait que l’avenir du télétravail (et du travail tout court) passait par la VR. Le leak d’un document interne indique que près de 10 000 employés de Facebook travaillent déjà via un casque VR ou AR (ou mixte), soit près du cinquième de la totalité des salariés Facebook. Ces employés-VR seraient presque tous affectés à la division Reality Labs, spécialisée dans les applications et hard. Incidemment, on comprend aussi que Facebook a multiplié par 10 les effectifs du Reality Lab, en moins de 4 ans !

En début de semaine, Mark Zuckerberg s’était une nouvelle fois exprimé sur l’avenir de la VR dans le monde du travail, une déclaration qui dans le cadre de Facebook ressemble de plus en plus à une prophétie auto-réalisatrice : « Je pense qu’il est vraiment logique pour nous d’investir profondément (dans la VR, Ndlr) pour aider à façonner ce que je pense être la prochaine plate-forme informatique majeure, cette combinaison de réalité augmentée et virtuelle, pour nous assurer qu’elle se développe d’une manière qui concerne fondamentalement les gens; être présents les uns avec les autres et se rassembler. »