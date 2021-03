Netflix veut mettre fin au partage de comptes

Netflix a mis en place un nouveau test qui consiste à limiter le partage de comptes entre plusieurs personnes. Le service de streaming vidéo invite certains utilisateurs à prendre leur propre abonnement.

Bientôt la fin du partage de comptes Netflix ?

« Si vous ne vivez pas avec le propriétaire de ce compte, vous devez avoir votre propre compte pour continuer à regarder », indique un message apparu chez certains utilisateurs. Un système de vérification est proposé. L’utilisateur peut choisir une vérification par e-mail, SMS ou une vérification plus tard.

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy — chante most (@DOP3Sweet) March 9, 2021

Well that was fun while it lasted @netflix. THE END OF AN ERA. THE NETFLIX PURGE HAS BEGUN pic.twitter.com/GNtTDonTiV — SmiteBets (@SmiteBets) March 9, 2021

Actuellement, des membres d’une même famille ou des amis font du partage de comptes Netflix. Cela permet de réduire le coût de l’abonnement, puisque chaque personne paie sa part au propriétaire du compte. Mais, officiellement, cette pratique n’est pas autorisée. Comme l’indiquent les conditions d’utilisation de Netflix :

Le service Netflix, ainsi que tout contenu regardé via le service, est réservé à un usage uniquement personnel et non commercial et ne doit pas être partagé avec des personnes extérieures à votre foyer.

Est-ce la fin pour le partage de comptes Netflix ? Pour l’instant non, cela ne reste qu’un test. Mais le service de streaming cherche clairement à pousser chaque personne à prendre son propre abonnement. Il est vrai que le test est aussi un moyen de renforcer la sécurité du compte. Beaucoup d’identifiants volés circulent sur Internet et cela peut être un moyen de limiter les accès non autorisés.