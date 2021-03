Microsoft met un terme à l’ancienne version d’Edge sans Chromium

La version d’origine de Microsoft Edge, celle qui n’était pas basée sur Chromium, est de l’histoire ancienne. Microsoft annonce que son support est terminé depuis le 9 mars 2021.

C’est la fin pour l’ancienne version de Microsoft Edge sans Chromium

Désormais, l’ancienne version de Microsoft Edge ne reçoit plus aucune mise à jour de sécurité. Ceux qui veulent continuer à utiliser le navigateur peuvent toujours le faire, mais ce ne sera pas pour longtemps. En effet, Microsoft va automatiquement remplacer l’ancienne version par la nouvelle qui est basée sur Chromium. Le remplacement se fera avec la mise à jour d’avril de Windows 10.

Cet abandon n’est en tout cas pas une surprise. Microsoft travaille exclusivement sur la version Chromium d’Edge depuis un moment maintenant. Le navigateur reçoit régulièrement des mises à jour avec des nouveautés. La dernière mise à jour en date est la version 89. Elle a vu le jour la semaine dernière et a notamment ajouté la possibilité d’avoir des onglets verticaux. Il y a également un mode « démarrage rapide » et du nouveau pour la recherche avec l’historique.

Le « nouveau » Microsoft Edge est plus que similaire à Google Chrome et c’est normal au vu de l’usage de Chromium. Il est d’ailleurs possible d’installer des extensions de Chrome sur le navigateur de Microsoft. Pratique pour ceux qui veulent basculer dessus tout en conservant leurs extensions préférées.