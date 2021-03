Microsoft Edge 89 ajoute des onglets verticaux et un démarrage rapide

Microsoft Edge 89 est disponible en version finale avec quelques nouveautés. Il y a notamment du changement au niveau des onglets avec un mode vertical et un démarrage rapide.

Les nouveautés de Microsoft Edge 89

Les onglets verticaux sont destinés à utiliser plus efficacement l’espace de l’écran. Ils devraient s’avérer être un ajout sympathique pour les personnes qui ont des écrans au format 16:9. Les utilisateurs peuvent cliquer sur les onglets verticaux pour passer de l’un à l’autre et, éventuellement, regrouper les onglets qui sont du même thème.

Le passage des onglets horizontaux aux onglets verticaux sur Microsoft Edge 89 se fait à l’aide d’un simple bouton en haut à gauche du navigateur. Il est également possible de faire un clic droit sur un onglet et choisir l’option « Activer les onglets verticaux ». Au passage, il est possible de réduire la barre latérale, là encore à l’aide d’un bouton dédié.

Microsoft Edge 89 est aussi l’occasion d’avoir un mode « démarrage rapide ». Il lance automatiquement le navigateur en tâche de fond au moment où l’utilisateur ouvre sa session et Microsoft Edge continue de fonctionner quand toutes les fenêtres sont fermées. Selon Microsoft, le temps d’ouverture avec ce mode s’améliore de 29% à 41%. Cette option apparaîtra dans quelques semaines.

En outre, la mise à jour fait évoluer la recherche dans l’historique. Lorsque vous ouvrez l’historique, il s’affiche sous la forme d’un menu déroulant au niveau de la barre d’outils au lieu d’ouvrir la page entière dans les paramètres.

Microsoft Edge 89 est disponible au téléchargement dès maintenant sur les différents supports.