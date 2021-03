🔥 SFR RED relance ses forfaits 100 et 200 Go dès 13€/mois

C’est reparti pour des offres promotionnelles chez SFR RED pour ce qui est des forfaits mobiles. On retrouve une nouvelle fois des offres avec 100 et 200 Go dès 13€/mois jusqu’au 12 mars. Il est également question d’une offre avec 5 Go.

Des forfaits mobiles dès 5€/mois chez SFR RED

Le forfait à 13€/mois comprend appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est de 100 Go. Il est également possible d’utiliser son forfait depuis l’Union européenne et les DOM. Les appels, SMS et MMS sont là aussi en illimité. Le quota Internet est par contre de 12 Go. L’offre est disponible à cette adresse.

Pour ce qui est du forfait à 15€/mois, c’est globalement la même chose. Les appels, SMS et MMS sont également illimités. Le changement concerne l’enveloppe pour Internet. C’est 200 Go en France et tout autant dans l’Union européenne et les DOM. Ceux qui passent beaucoup de temps sur Internet vont donc préférer ce forfait. L’offre est disponible à cette adresse.

Citons également un petit forfait à 5€/mois. L’histoire se répète avec appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est léger par contre : 5 Go. C’est 6 Go depuis l’Union européenne et les DOM. C’est disponible dès maintenant sur le site de SFR RED.