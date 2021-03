Mobile World Congress 2021 : évènement physique en juin avec 50 000 invités

Le Mobile World Congress 2021 (MWC 2021) aura bien lieu au mois de juin à Barcelone, du 28 juin au 1er juillet comme l’annonce la GSMA qui organise l’évènement annuel. Il se tient normalement en début d’année au mois de février, mais la situation a évolué en 2021 à cause du Covid-19.

Le MWC 2021 se tiendra du 28 juin au 1er juillet

La GSMA s’attend à pouvoir accueillir jusqu’à 50 000 personnes pour la MWC 2021 (elles étaient 109 000 en 2019). Et comme on peut s’en douter, il y aura des règles à respecter en cette période de crise sanitaire. Les invités devront présenter un résultat négatif au test Covid-19. Le test devra être répété au bout de 72 heures. Des centres de dépistage rapide seront accessibles sur place et les organisateurs envisagent de faire appel aux hôtels pour en obtenir d’autres.

D’autres mesures sont annoncées. Il y aura une application de traçage de contacts, une surveillance en temps réel du taux d’occupation, une amélioration de la climatisation sur le site et une augmentation du nombre de membres du personnel médical sur place.

Le MWC 2021 sera l’occasion pour les constructeurs mobiles de présenter leurs dernières nouveautés en date. Il s’agira surtout des smartphones, mais pas seulement. Ce salon sera en tout cas un test important en cette période. Les organisateurs sont confiants, à condition que tout le monde respecte les règles.