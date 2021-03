Jack Dorsey, fondateur de Twitter, met en vente son 1er tweet

Jack Dorsey, qui n’est autre que le fondateur de Twitter, a décidé de mettre en vente son tout premier tweet. L’offre la plus élevée à ce jour est de 2,5 millions de dollars. Elle vient de Sina Estavi, patron de Bridge Oracle.

Le premier tweet de Jack Dorsey est en vente

Acheter un tweet signifie acquérir « un certificat numérique du tweet qui se veut unique parce qu’il a été signé et vérifié par le créateur » comme un autographe, précise Valuables, la société qui propose l’achat. Le tweet lui-même reste visible de tous, tant que Jack Dorsey ou Twitter le laissent en ligne.

Le premier tweet de Jack Dorsey est « just setting up my twttr » (juste en train de configurer mon twttr). Il remonte au 21 mars 2006. Ces derniers jours, le fondateur de Twitter a partagé un lien qui renvoie vers l’offre pour acheter son premier tweet.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Il y a une particularité ici. La vente du tweet sera sous forme d’un non-fungible token (NFT). Contrairement à la plupart des devises, une personne ne peut pas échanger un NFT contre un autre comme elle le ferait avec des euros ou d’autres choses. Chaque NFT est unique et constitue une pièce de collection qui ne peut être reproduite, ce qui les rend rares de par leur conception. Certaines personnes qui achètent des NFT pensent que cela peut les aider à prouver la propriété d’un objet virtuel grâce au blockchain.