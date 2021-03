Volkswagen dévoile sa « voiture logicielle de rêve » avec de multiples fonctionnalités à la demande

L’avenir de l’automobile penche de plus en plus vers des voitures autonomes, propres et dotées de fonctionnalités pratiques et innovantes. Alors que l’industrie automobile se livre une concurrence féroce pour séduire des consommateurs de plus en plus exigeants, Volkwagen a déclaré haut et fort qu’aucun constructeur automobile ne lui faisait peur car il a confiance en sa conception futuriste de la voiture idéale. Cette dernière a d’ailleurs un nom : Project Trinity.

Une berline électrique tout-en-un ?

Le PDG de l’entreprise, Ralf Brandstätter vient effectivement de dévoiler une image mystérieuse de ce qu’il appelle la « voiture logicielle de rêve » de l’entreprise. Il s’agit d’une berline électrique dotée de capacités de conduite autonome avancées, avec un système de propulsion électrique à longue portée et une technologie de charge rapide.

La conception de cette voiture de rêve n’appartiendrait d’ailleurs pas à un futur lointain puisque le constructeur automobile compte lancer sa production dès 2026. Mais ce n’est pas tout puisque Volkswagen annonce déjà la couleur : Tout sera normalisé et il n’y aura pas aucune variante.

Cela signifie que cette berline de Volkwagen se déclinera en une seule version avec toutes les fonctionnalités incluses mais qui ne seront accessibles qu’à la demande et, peut-être, moyennant un coût supplémentaire. D’après Autoblog, cette berline à venir de Volkswagen pourrait prendre en charge des fonctionnalités comme la traction intégrale ou le déverrouillage de packages aérodynamiques ou encore l’activation d’un mode sportif GTI.

En tout cas, le PDG de Volkswagen est confiant quant au succès de ce concept et affirme qu’ « à l’avenir, la configuration individuelle du véhicule ne sera plus déterminée au moment de l’achat. Au lieu de cela, les clients pourront ajouter des fonctions à la demande à tout moment via l’écosystème numérique de l’automobile ».