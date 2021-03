Aliens Fireteam : 25 minutes de gameplay furieux pour le TPS coopératif

Aliens Fireteam dévoile enfin du gameplay, et pas seulement au détour d’un trailer de 2 minutes : une vidéo de plus de 25 minutes montre en effet tout ce qu’il y a à savoir, ou presque. Aliens Fireteam ressemblera donc beaucoup à un Gear of Wars dans l’univers d’Alien. Même système de visée, même vue en TPS légèrement au dessus de l’épaule. On retrouve aussi beaucoup l’ambiance du film Aliens, avec cette escouade de militaires/mercenaires confrontée à une horde furieuse de Xénomorphes.



La réalisation générale est d’un très bon niveau… sans être non plus transcendante, et on pourrait faire exactement la même remarque concernant les animations des humains ou des Xénomorphes, ou bien encore des effets pyrotechniques des armes. Cela semble efficace malgré tout, mais peut-être encore un peu trop sage et calibré. Un peu d’ambiance poisseuse et horrifique à la Dead Space ne ferait sans doute pas de mal… Aliens Fireteam sortira durant l’été 2021 sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 et sur Xbox One.