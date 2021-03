Aliens: Fireteam : le Xénomorphe revient dans un TPS coopératif (trailer)

Alien revient en jeu vidéo ! Après de trop nombreuses années d’absence, Aliens: Fireteam remet au goût du jour le célèbre Xénomorphe. Cette fois, c’est en large bande que ces petites pestes pullulent, comme dans le film Aliens de James Cameron. Le trailer ne montre (malheureusement) pas de gameplay, mais l’on sait tout de même que le titre de Cold Iron Studios sera un TPS coopératif multijoueurs dont l’action se déroulera 23 ans après les évènements de la saga d’origine.



Alien revient sur consoles et PC. On a failli attendre…

On nous promet 20 types d’ennemis dont 11 x Xénomorphes (et au moins une reine Alien si l’on en croit le trailer), de quoi submerger n’importe quelle escouade bien entrainée. Espérons juste que le jeu se situera dans la lignée d’excellence d’Alien Isolation… Aliens: Fireteam sera disponible dès cet été 2021 sur PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S et Xbox One.