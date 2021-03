The Climb 2 arrive aujourd’hui sur l’Oculus Quest (+ nouveau trailer)

Le très attendu The Climb 2 du studio Crytek arrive aujourd’hui dans l‘Oculus Store. Cette suite du jeu de varappe à succès, – qui avait notamment impressionné par sa qualité graphique sur un système VR peu puissant – apporte son lot de nouveautés, dont notamment l’escalade de gratte-ciels en pleine ville. Cette fois, même les hélicoptères des chaines de TV filmeront vos exploits littéralement vertigineux !

Ls graphismes ne semblent pas avoir beaucoup progressé depuis la première version, mais les nouveaux environnements justifieront sans doute un nouveau passage en caisse. Déjà disponible depuis quelques dizaines de minutes sur l’Oculus Store américain (ça va tomber dans la journée pour la France), The Climb 2 récolte les avis dithyrambiques des testeurs et Youtubeurs spécialisés dans la VR. L’effet de vide serait encore plus saisissant que dans le premier opus, ce qui promet de sacrés moments d’effroi ! The Climb 2 est jouable en exclusivité sur Oculus Quest et Oculus Quest 2.