Square acquiert une part majoritaire dans Tidal, le service de streaming de Jay-Z

Square devient maintenant actionnaire majoritaire dans Tidal, le service de streaming lancé par Jay-Z. La plateforme de paiement numérique va débourser 297 millions de dollars pour cette prise de participation majoritaire. Il y a une partie en cash et une partie en actions.

Square met la main sur Tidal

Pourquoi cette acquisition ? « Cela se résume à une idée simple : trouver de nouvelles façons pour les artistes de soutenir leur travail », a déclaré Jack Dorsey, cofondateur et patron de Square. « Les nouvelles idées se trouvent aux carrefours et nous pensons qu’il y a un lien convaincant entre la musique et l’économie. J’ai su que Tidal était quelque chose de spécial dès que j’en ai fait l’expérience et le service continuera à être le meilleur foyer pour la musique, les musiciens et la culture », a-t-il ajouté.

Il est certain que ce rapprochement entre Square et Tidal peut surprendre. Jack Dorsey, qui est également le patron de Twitter, le reconnaît lui-même. Mais il assure que cela a du sens à l’arrivée. Il ajoute que son entreprise et Tidal partagent une même philosophie.

Square is acquiring a majority ownership stake in TIDAL through a new joint venture, with the original artists becoming the second largest group of shareholders, and JAY-Z joining the Square board. Why would a music streaming company and a financial services company join forces?! — jack (@jack) March 4, 2021

« Square a créé des écosystèmes d’outils pour les vendeurs et les particuliers, et nous ferons de même pour les artistes », poursuit Jack Dorsey. « Nous travaillerons sur des expériences d’écoute entièrement nouvelles pour rapprocher les fans, des intégrations simples pour les ventes, des outils de collaboration modernes et de nouvelles sources de revenus complémentaires ».

Pas un grand succès pour Tidal

Pour rappel, Jay-Z a déboursé 50 millions d’euros en 2015 pour mettre la main sur Aspiro. Ce service de streaming de suédois a permis à Jay-Z et ses équipes de créer Tidal plus tard.

L’une des particularités de Tidal est que les propriétaires sont ni plus ni moins que les artistes eux-mêmes. L’idée d’origine était, notamment, de proposer une meilleure rémunération que Spotify et les autres. Mais Tidal ne connaît pas vraiment un succès et compte seulement quelques millions d’abonnés. Ils sont 155 millions chez Spotify et plus de 60 millions chez Apple Music, qui dominent le marché du streaming musical.