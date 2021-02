Spotify atteint 155 millions d’abonnés payants, mais perd encore de l’argent

Spotify continue de grimper, au point d’avoir désormais 155 millions d’abonnés payants. Ils étaient 144 millions au trimestre précédent et 124 millions un an plus tôt. Spotify dispose au total de 345 millions d’utilisateurs dans le monde, contre 271 millions un an plus tôt.

155 millions d’abonnés payants à Spotify à la fin de 2020

Les 155 millions d’abonnés payants à Spotify sont donc une donnée positive, puisqu’elle est en hausse. En revanche, le service de streaming souffre au niveau des finances. Le chiffre d’affaires a certes augmenté, en passant de 1,85 milliard d’euros à 2,17 milliards d’euros, soit une hausse de 17%. Mais il y a encore des pertes avec 125 millions d’euros cette fois. C’était 209 millions d’euros un an plus tôt.

Sur l’année 2020 au complet, Spotify a eu un chiffre d’affaires 7,88 milliards d’euros. Ce fut 6,76 milliards d’euros en 2019. Le service a par contre triplé ses pertes : elles sont passées de 186 millions d’euros à 581 millions d’euros. C’est en raison de la hausse de ses dépenses de fonctionnement. Il y a beaucoup d’investissements dans différents secteurs, dont les podcasts.

La grande difficulté pour Spotify est qu’il compte davantage d’utilisateurs gratuits qui ont de la publicité que d’utilisateurs payants. Ce sont ces derniers qui rapportent (nettement) plus tous les mois. Malheureusement pour le service de streaming, ils ne sont pas majoritaires. De plus, le lancement en Inde et en Russie a moyennement aidé, puisque l’abonnement coûte moins cher sur place. Le revenu moyen par abonné a baissé de 8% à 4,26 euros.