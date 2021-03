Le Realme GT 5G est officialisé : Snapdragon 888 et écran 120 Hz pour environ 400 euros

Spécialiste du rapport qualité prix qui dépote, Realme vient de dévoiler le Realme GT 5G, un smartphone 5G aux caractéristiques franchement épatantes pour le prix indiqué (400 euros). L’écran AMOLED 6,43 pouces FHD+ supporte le taux de rafraichissement de 120 Hz tandis que le Snapdragon 888 épaulé par 8 ou 12 Go de RAM devrait assurer des performances plus que solides. La capacité de stockage est de 128 ou 256 Go (en UFS 3.1) selon les modèles. La batterie culmine à 4500 mAh de capacité, avec la recharge rapide 65W en prime.

Le bloc photo à l’arrière contient un capteur 64 Mpx, un 8 Mpx ultra grand angle, et un 2 Mpx pour la macro. En façade, l’unique capteur « à selfie » est un 16 Mpx. Le smartphone est équipé en standard de l’interface (surcouche) Realme UI 2.0 basée sur Android 11. A noter qu’un capteur biométrique d’empreintes est situé sous l’écran et que le port jack 3,5mm n’a pas été oublié.

Le Realme est disponible à la vente en Chine en trois coloris au prix de 2799 yuan (soit 400 euros environs) pour le modèle 8Go de RAM + 128 Go de stockage. Le modèle avec 12Go de RAM et 256Go de stockage est facturé à 3299 yuan, soit un peu moins de 500 euros. Realme prévoirait bien un lancement à l’international, reste à savoir quand…