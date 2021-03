SpaceX : le Starship SN10 se pose… puis explose

Malgré l’explosion finale, le vol d’essai du prototype Starship SN10 a été un immense succès. Après les deux atterrissages ratés du SN8 et du SN9, c’est peu dire que SpaceX avait une certaine pression sur les épaules. La fusée a décollé hier après midi (23h20 en France) de la base de Boca Chica au Texas. L’engin a atteint rapidement les 10 km d’altitude, avant de retomber au sol selon une procédure que l’on commence à bien connaitre.

Phase cruciale et sensible de l’atterrissage, la manœuvre de belly flop, qui bascule le Starship à la verticale avant que les rétrofusées ne freinent la descente, s’est déroulée sans accrocs, et surtout cette fois, dans le bon tempo. Le Startship s’est donc posé presque en douceur sur le sol… avant qu’une énorme explosion ne le projette de nouveau en l’air. Malgré ce hic post-atterrissage, ce troisième essai marque donc une vraie avancée par rapport aux deux tests précédents.

Il faudra sans doute encore de nombreux essais avant d’envisager la première mission habitée lunaire puis martienne, mais on le sait déjà, SpaceX ne lâchera rien.