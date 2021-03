Le OnePlus Nord 2 va abandonner Qualcomm pour MediaTek

Le OnePlus Nord 2 se dévoile aujourd’hui et la grande surprise est l’abandon de Qualcomm pour partir sur MediaTek. C’est un changement notable et c’est peu de la dire : OnePlus a exclusivement utilisé les puces de Qualcomm jusqu’à présent.

Au revoir Qualcomm, bonjour MediaTek sur le OnePlus Nord 2

Selon Android Central, le OnePlus Nord 2 utilisera la puce Dimensity 1200 de MediaTek. MediaTek a présenté sa puce en début d’année. Elle dispose de huit cœurs, dont un cœur principal Cortex-A78 qui monte jusqu’à 3 GHz. Trois autres cœurs Cortex-A78 l’accompagnent, mais grimpent à 2,6 GHz au maximum. Il y a ensuite quatre cœurs Cortex-A55 avec une cadence de 2 GHz. Pour la partie graphique, MediaTek propose le Mali-G77 avec neuf cœurs. La puce inclut par ailleurs le support de la 5G, dont la 5G avec deux cartes SIM en même temps.

Le choix du Dimensity 1200 de MediaTek pour le OnePlus Nord 2 est intéressant quand on sait que cette puce vient plus ou moins concurrencer le Snapdragon 888 de Qualcomm. Il s’agit de la dernière puce haut de gamme en date de Qualcomm. Or, le OnePlus Nord premier du nom est un modèle milieu de gamme avec son Snapdragon 765G. Il semblerait que son successeur va monter en gamme. Cela va-t-il impliquer une hausse de prix ?

Le OnePlus Nord 2 sera annoncé au deuxième trimestre de 2021. Il n’y a pas encore d’information sur le prix. Le modèle actuel débute à 399 euros.