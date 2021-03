Wii U : Nintendo sort la mise à jour 5.5.5, presque deux ans après la précédente

Nintendo a sorti aujourd’hui la mise à jour 5.5.5 pour la Wii U. C’est une mise à jour surprise, puisque la précédente remonte à juin 2019. Celle d’avant a vu le jour en septembre 2018.

Disponibilité de la mise à jour 5.5.5 pour la Wii U

À quoi s’attendre avec la nouvelle version pour la console de Nintendo ? Et bien pas grand-chose. Nintendo évoque des améliorations d’ordre général pour sa console. « De nouvelles améliorations de la stabilité globale du système et d’autres ajustements mineurs ont été apportés pour améliorer l’expérience de l’utilisateur », indique le groupe.

Certains ont naturellement pensé que cette mise à jour a vu le jour pour bloquer les outils de hack qui permettent de jouer gratuitement à n’importe quel jeu. Mais ce n’est pas le cas. En effet, plusieurs utilisateurs rapportent que la méthode de hack valide jusqu’à présent l’est toujours avec la nouvelle mise à jour.

Comment installer la mise à jour 5.5.5 pour la Wii U ? Il suffit de se rendre les paramètres de la console puis sélectionner la rubrique « Mise à jour de la console ». Il ne reste plus qu’à toucher le bouton « Mettre à jour ». Sinon un pop-up va apparaître et proposer de télécharger et installer la nouvelle version.