Epic Games rachète le studio derrière Fall Guys

Epic Games annonce le rachat de Mediatonic, le studio derrière le jeu Fall Guys: Ultimate Knockout. Mais que les joueurs sur les différentes plateformes se rassurent : rien ne va changer pour eux.

Epic Games met la main sur le studio derrière Fall Guys

« Pour les fans des Fall Guys, votre gameplay ne change pas et Epic continuera à investir pour faire du jeu une expérience formidable pour les joueurs de toutes les plateformes. Vos haricots colorés préférés continueront de trébucher dans le chaos sur PC, PlayStation, et bientôt Nintendo Switch et Xbox », indique Epic Games dans son annonce du rachat du studio derrière Fall Guys.

Il n’y a aucune information quant au prix pour le rachat. Nous ne savons pas non plus ce qu’Epic Games a prévu avec cette acquisition. Elle en rejoint une autre en tout cas, celle de Psyonix, le studio derrière le jeu à succès Rocket League.

« Chez Tonic Games Group, nous disons souvent que tout le monde mérite un jeu qui donne l’impression d’avoir été fait pour lui », déclare Dave Bailey, co-fondateur et patron de Tonic Games Group (qui contrôle Mediatonic). « Avec Epic, nous avons l’impression d’avoir trouvé un foyer qui a été fait pour nous. Ils partagent notre mission qui est de créer et de soutenir des jeux qui ont un impact positif, qui donnent du pouvoir aux autres et qui résistent à l’épreuve du temps, et nous ne pourrions pas être plus excités de joindre nos forces à celles de leur équipe ».

Pour sa part, Tim Sweeney, le fondateur et patron d’Epic Games, explique que « ce n’est pas un secret qu’Epic est investi dans la création du métaverse et que Tonic Games partage cet objectif ». Doit-on s’attendre à voir d’une façon ou d’une autre Fall Guys débarquer dans Fortnite ? En tout cas, Epic Games a fait une belle prise avec Fall Guys et le studio derrière.