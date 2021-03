PSN sur PS4 et PS5 : des bugs en cours, Sony cherche à les réparer

Le PSN (PlayStation Network) connaît des bugs sur PS4 et PS5 depuis quelques jours, au point qu’il est inaccessible pour certains joueurs. Sony le sait et dit faire le nécessaire pour retrouver une situation normale.

Des bugs avec le PSN sur PS4 et PS5 selon Sony

C’est sur le site d’état du PSN que Sony évoque des problèmes avec les PS4 et PS5. Il y a même des soucis avec la PS Vita et la PS3. C’est tout le réseau qui est touché. Mais les joueurs qui se plaignent le plus sont ceux qui ont une PS4 ou une PS5, étant donné qu’elles sont (aujourd’hui) plus populaires.

« Vous rencontrez peut-être des difficultés pour lancer des jeux, des applications ou des fonctionnalités réseau. Nous faisons notre possible pour résoudre ces problèmes dans les meilleurs délais. Merci de votre patience », indique Sony. Selon le groupe, la panne a débuté le 27 février et se veut toujours d’actualité en ce début du mois de mars.

Cette panne partielle du PSN intervient quelques jours après celle du Xbox Live. Celui-ci a été hors-service pendant plusieurs heures. Ironiquement, la panne a eu lieu au moment où Sony a tenu State of Play pour présenter des jeux PS4 et PS5.