Des coupures TV à cause de la 4G de Free Mobile

La 4G de Free Mobile semble poser un problème, au point de provoquer des coupures TV. Au moins une quinzaine de foyers sont concernés par ce problème réception via la TNT à Saint-Brevin, dans l’Ouest de la France.

Le rapprochement entre les coupures TV et la 4G de Free Mobile s’est fait après plusieurs appels d’habitants. « J’ai des rayures sur l’écran ou alors il est écrit absence de signal », a déclaré l’un d’entre eux. Il a alors téléphoné à la mairie de Saint-Brevin pour remonter le problème. Il a ensuite contacté l’ANFR, à savoir l’Agence nationale des fréquences. « Ils m’ont donné un numéro de dossier mais je n’ai pas eu de nouvelles ensuite. Et en discutant, je me suis aperçu que d’autres voisins vivent la même chose. Une personne qui est aux Rochelets m’a fait part aussi de cette situation », a-t-il indiqué à la presse locale.

Selon l’ANFR, le problème semble venir d’une station 4G de l’opérateur de Xavier Niel. Les habitants qui ont les soucis avec la télévision sont invités à faire une réclamation. Elle peut se faire sur Internet (recevoirlatnt.fr) ou par téléphone (0970 818 818). « Ces téléspectateurs peuvent bénéficier de la pose d’un filtre pour résoudre (normalement) leurs problèmes de réception de la TNT via l’antenne râteau », indique l’ANFR. L’Agence précise que c’est l’opérateur (Free Mobile en l’occurrence) qui doit payer l’équipement et non le téléspectateur.