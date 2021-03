OnePlus 9 : une présentation le 8 mars teasée par la marque

Les OnePlus 9 devraient bien être présentés le 8 mars. C’est en tout cas ce que suggère Pete Lau, le patron du constructeur, dans un tweet. Il nous donne rendez-vous pour la semaine prochaine.

Les débuts du OnePlus 9 pour le 8 mars

Son tweet comprend l’image de la Terre, comme si la photo était prise depuis l’orbite lunaire. C’est d’ailleurs intéressant, puisque le cliché ressemble beaucoup à « Lever de Terre », une photographie de l’astronaute William Anders. Il l’a réalisée le 24 décembre 1968 durant la mission d’Apollo 8. Son appareil photo était un Hasselblad. Doit-on comprendre que le OnePlus 9 inclura d’une façon ou d’une autre Hasselblad ? Les rumeurs l’ont évoqué en tout cas.

Le 8 mars devrait être l’occasion de découvrir trois variantes du OnePlus 9. Il serait question du OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus 9R. Les deux premiers seront les modèles haut de gamme, avec notamment la puce Snapdragon 888 et un affichage à 120 Hz. Le modèle Pro profitera d’un écran plus grand avec une meilleure définition. Quant au troisième, il sera plus abordable. Il embarquera la puce Snapdragon 690 et aura un affichage de 90 Hz.

Une autre annonce concerne le poignet. En effet, OnePlus doit présenter la OnePlus Watch, à savoir sa première montre connectée. Il y a eu quelques teasers à ce sujet et la présentation doit avoir lieu ce mois-ci.