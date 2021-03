Netflix va adapter Terminator en série animée

Terminator va faire son retour sous forme de série animée sur Netflix. Le service de streaming a annoncé le projet, mais n’a pour l’instant pas communiqué tous les détails.

Une série animée Terminator arrive sur Netflix

Ce projet de série animée pour Terminator sur Netflix en est encore à ses débuts. Il se prépare avec le studio japonais Production I.G. Celui-ci a notamment travaillé sur Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, B: The Beginning et Eden of the East.

« Terminator est l’une des histoires de science-fiction les plus emblématiques jamais créées et n’a fait que devenir de plus en plus pertinente pour notre monde au fil des années », a déclaré John Derderian, vice-président de Netflix pour le Japon et les animés. « La nouvelle série animée explorera cet univers d’une manière qui n’a jamais été faite auparavant. Nous avons hâte que les fans découvrent ce nouveau chapitre étonnant de la bataille épique entre les machines et les humains », a-t-il ajouté.

Mattson Tomlin supervisera cette série animée de Terminator sur Netflix, tout comme il sera producteur. Il se dit « honoré » d’avoir été sélectionné pour ce projet. Le cinéaste assure que la série « brise les conventions et subvertit les attentes ».

Il n’y a pour l’instant aucune date de sortie. Netflix ne communique pas l’histoire, tout comme la période durant laquelle elle se déroulera par rapport aux films avec Arnold Schwarzenegger. Nous ne savons pas non plus quel sera le casting vocal.