Skipper, le premier chiot vivant à avoir six pattes et deux queues

Les vétérinaires sont parfois confrontés à des naissances d’animaux insolites. Récemment, l’hôpital vétérinaire de Neel dans l’Oklahoma a déclaré qu’elle avait assisté à, ni plus ni moins, un miracle. Le miracle en question s’appelle Skipper. Il s’agit d’un chiot issu d’un border collie et d’un berger australien. Il faisait partie d’une portée de neuf chiots nés le 16 février dernier, nous rapporte CNN. Toutefois, Skipper est bel et bien unique : cette femelle possède deux régions pelviennes, deux voies urinaires inférieures, deux systèmes reproducteurs, deux queues et six jambes entre autres choses.

Skipper est en bonne santé et bouge normalement

Mais si la situation de Skipper est en soi unique, le miracle vient du fait qu’elle est le premier chiot à survivre malgré cette constitution hors-pair. Les vétérinaires lui ont diagnostiqué deux troubles congénitaux – monocephalus dipygus et monocephalus rachipagus dibrachius tetrapus – et ont avancé que Skipper avait peut-être un jumeau dans l’utérus mais qu’il ne s’en est pas complètement séparé. Les vétérinaires ont également ajouté que Skipper présente une anomalie congénitale appelée spina bifida, qui signifie que sa colonne vertébrale ne se ferme pas correctement pendant sa croissance.

Malgré tout, les scientifiques rassurent que Skipper est en bonne santé et bouge comme un chiot normal. Ils ont également promis d’apporter à ce chiot une thérapie physique et une aide à la mobilité à mesure qu’elle grandit et vieillit.