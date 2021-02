Perseverance a embarqué une photo de famille sur Mars

Récemment, nous vous rapportions que Persévérance a atterri sur Mars. La NASA avait partagé des milliers de photos prises par le rover de la planète rouge. Mais les plus observateurs ont également remarqué le message caché dans le parachute du rover lors de son atterrissage et un jeune ingénieur a d’ailleurs réussi à le déchiffrer.

On retrouve toute la famille du rover

Les constructeurs de la NASA ont vraiment apporté leur touche personnelle sur le rover. Après la découverte du slogan de la Jet Propulsion Laboratory (JPL) sur le parachute de Persévérance, Space a aussi découvert une autre caractéristique spéciale du rover. Cette fois-ci, aucun message caché, mais une photo de famille. Pas celle d’un astronaute ou même d’un autre humain, mais une photo représentant ses frères et sœurs qui avaient parcouru Mars avant lui.

I’m part of a proud lineage of robotic explorers, carrying the torch forward on Mars. This plaque I carry pays tribute to those who’ve gone before me, and to new possibilities ahead. #CountdownToMars https://t.co/P1VdyrIW2O pic.twitter.com/RL2hSWS0oL — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 26, 2021

Sur l’adorable image, on trouve de gauche à droite les rovers Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity et Persévérance qui sont chacun arrivés sur Mars en 1997, 2004, 2012 et 2021. L’ingénieur en protection planétaire au laboratoire JPL de la NASA, le Dr Moogega Cooper, a déclaré que la décalcomanie – le procédé par lequel on transfère des images colorées sur un support – était biologiquement propre.

Now that it's out, here is a photo of the family portrait just before it was bolted on! (For those wondering if it was biologically clean, yes… yes it was!). #Mars2020 pic.twitter.com/GSTfA896tQ — Dr. Moogega (무지개) Cooper (@moogega) February 22, 2021

Par ailleurs, à l’extrême droite de l’autocollant se trouve le drone Ingenuity de la NASA qui a embarqué sur le rover pour voler dans le ciel de Mars en cours d’année. Quant à Persévérance, il commencera à forer dès qu’il trouvera un endroit prometteur pour collecter des échantillons afin de trouver d’anciennes signes de vie microbienne.