Perseverance : la NASA publie plusieurs vidéos de l’arrivée sur Mars

C’est une première du genre pour l’atterrissage d’un rover sur Mars. La NASA a publié les vidéos de l’arrivée sur Mars du rover Perseverance le 18 février dernier. Cette séquence spectaculaire a été filmée par plusieurs caméras embarquées dans le rover ainsi que sur la plateforme équipée de ses huit rétrofusées. On perçoit mieux la redoutable complexité de l’opération, de l’ouverture du parachute sonique (pour freiner la descente brutale à 20 000 km/h), le largage du bouclier thermique (qui protégeait le Rover pendant la rentrée dans l’atmosphère martienne) puis l’énorme « freinage » des huit rétrofusées qui a permis de déposer le rover sur le sol avec une certaine délicatesse.

— NASA (@NASA) February 23, 2021