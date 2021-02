Un étudiant décode le message caché du parachute de Persévérance en seulement 6 heures !

Il y a peu, le rover Persévérance avait atterri sur Mars, nous dévoilant plusieurs photos incroyables et une vidéo impressionnante. Mais lors de l’atterrissage, les internautes avaient aussi pu remarquer l’imposant parachute du rover ainsi que son motif assez étrange. Il s’agissait en fait d’un message caché par les équipes du Jet Propulsion Laboratory (JPL).

« Dare mighty things »

Si la majorité d’entre nous n’avons pas tiqué plus que ça à la vue du motif du parachute – on avait certainement accordé plus d’attention au rover – un étudiant en informatique s’est immédiatement amusé à décoder le message caché. Et il y parvint en seulement six heures.

L’ingénieur du JPL, Adam Steltzer n’a d’ailleurs pas manqué de féliciter l’étudiant via un tweet paru le 23 février dernier mais il s’est gardé d’en dire plus sur l’identité dudit étudiant. Le message caché était en fait le slogan du JPL qui est « Dare mightly things » ou « Osez des choses grandioses ».

It looks like the internet has cracked the code in something like 6 hours! Oh internet is there anything you can’t do? For those who just want to know: #Mars2020 #CountdownToMars pic.twitter.com/yTJCEnbuLY — Adam Steltzner (@steltzner) February 23, 2021

Pour ceux et celles qui veulent savoir en quoi les traits en rouge et blanc du parachute transmettaient ces trois mots, la vulgarisatrice scientifique Emily Calendrelli a publié une vidéo explicative sur la signification des colonnes rouges et blanches qui représentent en réalité un code binaire, le rouge équivalant au 1 et le blanc, au 0. En d’autres termes, le motif étrange du parachute du rover Perseverance était en fait un encodage 10-bits !