Légendes Pokémon Arceus : un jeu Pokémon en monde ouvert annoncé

Plusieurs jeux Pokémon ont été annoncés aujourd’hui, dont Légendes Pokémon : Arceus. Il s’agit d’un titre à monde ouvert et cela fait un moment maintenant que les joueurs en réclament un. L’annonce a été faite lors du Pokémon Presents pour les 25 ans de la franchise.

Légendes : Pokémon Arceus avec un monde ouvert

Légendes Pokémon : Arceus fera découvrir aux joueurs la région de Sinnoh telle qu’elle était autrefois, bien avant les évènements de Pokémon Diamant et Pokémon Perle. Ils parcourront cette contrée à la nature luxuriante, dominée par le Mont Couronné qui s’élève en son centre, dans le but de créer le premier Pokédex de la région. Avant de partir à l’aventure, ils pourront faire de Brindibou, Héricendre ou Moustillon leur premier partenaire Pokémon. Ces derniers sont arrivés à Sinnoh aux côtés d’un Professeur Pokémon qui les a rencontrés lors de ses nombreuses recherches autour du monde.

Légendes Pokémon : Arceus sera disponible au début de 2022 sur Nintendo Switch. La seule vraie inquiétude des joueurs pour l’instant concerne la capacité technologique de la console. La vidéo de présentation montre en effet qu’on a réellement atteint les limites. Le jeu n’est, pour l’instant, pas très fluide et les graphismes ne sont pas les meilleurs. Mais il reste encore un an de développement, donc la situation peut évoluer. Et puis, il serait sympathique d’avoir une Switch Pro pour améliorer l’expérience.

D’autres jeux Pokémon annoncés

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sont deux autres jeux. Ils donneront l’occasion aux fans de découvrir l’intrigue et les fonctionnalités de Pokémon Diamant et Pokémon Perle sous un tout nouveau jour. C’est un remake des titres qui ont vu le jour sur Nintendo DS il y a 15 ans. Ils seront disponibles à la fin de 2021 sur Nintendo Switch.

Un autre titre est New Pokémon Snap. Nous avons eu le droit à de nouvelles images. Les joueurs exploreront la région de Lentis en tant que photographes en herbe. Ils mèneront une étude écologique des Pokémon dans leur milieu naturel, aux côtés du Professeur Miroir, expert reconnu de la région. Le jeu sera disponible le 30 avril sur Nintendo Switch.