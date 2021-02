PS5 : l’extension de stockage SSD sera activée cet été

Sony va proposer cet été une mise à jour pour la PS5 afin d’activer l’extension de stockage SSD. Il sera possible de connecter un SSD à la console pour avoir plus de stockage et donc disposer de nombreux jeux. Pour rappel, la console embarque un SSD de 825 Go (dont 667 Go réellement utilisables).

L’extension de stockage SSD arrive cet été sur la PS5

Selon Bloomberg, la mise à jour cet été pour l’extension de stockage SSD ne sera pas le seul ajout sur la PS5. En effet, Sony va permettre aux ventilateurs de la console de tourner plus vite pour s’assurer qu’elle ne surchauffe pas avec du stockage externe. En parlant du SSD, il faudra simplement retirer un cache de la console pour placer le SSD M.2.

En l’état, les joueurs peuvent connecter à la PS5 un stockage externe pour jouer à des jeux PS4 installés dessus. Mais il n’est pas possible (pour l’instant) de jouer à des jeux PS5 via un périphérique externe.

« Comme annoncé précédemment, nous travaillons à permettre l’extension du stockage SSD M.2 pour la PlayStation 5. Le calendrier n’a pas été annoncé et les détails seront communiqués ultérieurement », a déclaré Sony concernant l’information du jour. Le groupe ne confirme pas le créneau de sortie pour cet été, mais il ne dément pas pour autant.