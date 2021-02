PlayStation Plus mars 2021 : les jeux PS4 et PS5 offerts (dont FF7 Remake)

Place à la liste des jeux qui seront offerts avec le PlayStation Plus sur PS4 et PS5 en février 2021. Il y aura notamment Final Fantasy VII Remake. Quatre titres seront disponibles au total. Pour rappel, le PlayStation Plus permet de jouer en ligne, avoir des réductions sur le PlayStation Store et ses sauvegardes dans le cloud.

Les jeux PlayStation Plus de mars 2021

Final Fantasy VII Remake est le premier jeu offert en février 2021 avec le PlayStation Plus sur PS4. Le joueur y incarne toujours Cloud, un ancien soldat ayant rejoint le groupe terroriste Avalanche. Ce dernier essaye de déjouer les plans de la Shinra et en vient à se battre avec Sephiroth.

Il y a une précision importante à prendre en compte. Ceux qui téléchargent gratuitement Final Fantasy VII Remake grâce au PlayStation Plus en février 2021 ne pourront pas passer gratuitement sur la version PS5. Cette mise à niveau offerte est seulement disponible pour les personnes qui achètent Final Fantasy VII Remake (format physique ou sur le PlayStation Store).

Le deuxième jeu offert est Remnant: From the Ashes sur PS4. Ce titre vous met dans la peau d’un groupe de survivants qui traverse les grandes villes des États-Unis après une catastrophe au cours de laquelle des créatures cauchemardesques ont envahi la terre. C’est un jeu de tir à la troisième personne.

Pour ce qui est du troisième jeu, il s’agit de Maquette sur PS5. Il se présente comme un puzzle récursif en vue subjective qui vous emporte dans un univers où chaque bâtiment, plante ou objet est tantôt minuscule tantôt gigantesque.

Enfin, le quatrième jeu offert en février 2021 avec le PlayStation Plus est Farpoint sur le PS VR. Un FPS futuriste, dans lequel vous incarnez un soldat de la United Earth Project, envoyé dans l’Espace.

Vous aurez jusqu’au 5 avril pour télécharger les quatre jeux et les conserver gratuitement.