Army of the Dead (Netflix) : premier trailer pour le film de zombies de Zack Snyder

Le prochain Zack Snyder (Justice League) se dévoilera bientôt… sur Netflix. Army of the Dead est un film de zombies à priori classique sur la forme (découpage de zomblards à la chaîne), mais peut-être un peu moins du côté du scénario. Le film raconte en effet les tribulations d’une bande de braqueurs-tueurs de zombies, tous bien décidés à faire le braquage d’une énorme casino de Las Vegas. Certes, vous me rétorquerez, petit un, qu’il est parfaitement stupide de braquer un casino en pleine épidémie zombie, et que petit deux, les dollars en pièces ou liasses de billets verts sont parfaitement inutiles dans un monde post apo.

Et je vous répondrais, petit un, que la bande de braqueurs n’est pas composée d’intellectuels, et que petit deux, la présence de Dave Bautista (Gardiens de la Galaxie) au casting suffit largement à justifier le côté « badass WTF » de l’affaire… Army of the Dead sera disponible sur Netflix le 21 mai prochain.