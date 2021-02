realme 8 : le CEO de Realme tease un capteur 108 Mpx

Chez Realme, il semble que le marketing soit parfois assuré par le CEO du groupe, Madhav Sheth. Ce dernier vient en effet de teaser sur son compte Twitter l’énorme capteur photo 108 Megapixels du prochain realme 8 ! Le petit encart de teasing dévoile aussi le bloc photo dans son ensemble, qui disposera donc de 4 capteurs. Les 108 MPx du capteur principal seront certainement obtenus grâce au procédé de pixel binning, qui combine et fusionne les données de 4 clichés de 27 Mpx.

A great breakthrough ahead! Do you guys know what 108 stands for?

Stay tuned, unveiling tomorrow.#InfiniteLeapWith8 #DareToLeap pic.twitter.com/fD8B3WFHOd — Madhav FutureX (@MadhavSheth1) February 25, 2021

Outre les infos de teaser (sans date de sortie malheureusement), le realme 8 a déjà eu droit à son lot de rumeurs : le smartphone serait équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 720 épaulé par 8 Go de RAM et d’un écran Full HD+ avec un fréquence de rafraichissement de 90 ou 120 Hz. L’appareil fonctionnerait avec la surcouche propriétaire Realme UI 2.0 (Android 11). Last but not Least, un modèle Pro pourrait élargir la gamme au lancement.