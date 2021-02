Anti-trust : Qualcomm trainé en justice au Royaume-Uni

Which?, une association britannique de défense des consommateurs, vient d’attaquer Qualcomm en justice pour des abus anti-trust supposés sur le marché mobile. Le fondeur américain est accusé d’avoir fourni à Apple et Samsung des licences de brevets mobiles à des coûts délirants. Cette surfacturation se serait mécaniquement traduite par une augmentation du prix des appareils commercialisés (iPhone sous processeur Ax et Galaxy sous processeur Exynos).

Si Qualcomm perd en justice, près de 29 millions de britanniques – propriétaires ou ex-propriétaires d’iPhone 6S (ou plus) ou de Galaxy – pourraient se répartir des dommages et intérêts estimés à 555 millions d’euros !

Ce n’est pas la première fois que Qualcomm est accusé de surfacturer les licences de ses brevets. Il y a de cela quelques années, Apple avait porté plainte contre le fondeur pour des raisons similaires, avant de trouver un arrangement. En 2018, La Commission européenne avait condamné Qualcomm à verser 997 millions d’euros de dommages et intérêts pour des tarifs abusifs de brevets sur les technologies mobiles. Enfin, en 2019, la FTC avait jugé que les conditions de délivrance des brevets de Qualcomm violaient les lois fédérales anti-trust.