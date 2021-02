Certaines séries Marvel sur Disney+ auront plusieurs saisons, confirme Kevin Feige

Plusieurs séries Marvel verront le jour sur Disney+ et certaines d’entre elles auront le droit à plusieurs saisons. Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a évoqué ce sujet avec la Television Critics Association.

Plusieurs saisons pour certaines séries Marvel

« Le plaisir du MCU est évidemment tout le croisement que nous pouvons faire entre les séries et les films », a déclaré Kevin Feige. « Donc ça variera toujours en fonction de l’histoire. Parfois, les séries se dirigeront vers une deuxième saison et parfois vers un film pour redevenir une série ensuite. Nous avons annoncé que Ms. Marvel, après ses débuts sur Disney+, sera dans le film Captain Marvel 2. Mais parfois, cela reste à annoncer mais nous envisageons de planifier une deuxième saison pour certaines des séries à venir », a ajouté le président de Marvel Studios.

WandaVision, par exemple, fera un lien avec le prochain film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Autant dire que voir WandaVision avant de découvrir le prochain film Doctor Strange sera presque obligatoire pour tout comprendre. Mais d’autres séries auront un format plus traditionnel avec la suite de la première saison qui sera tout simplement dévoilée dans une deuxième saison.

Les séries Marvel sont conçues comme les films

« Nous développons toutes ces séries de la même manière que nous développons nos films », a déclaré Kevin Feige. « En d’autres termes, quand nous commençons avec un film, nous espérons qu’il y aura une deuxième partie, nous espérons qu’il y aura une troisième partie. Mais nous n’en tenons pas compte dans la première partie. Nous essayons de faire quelque chose que les gens apprécient suffisamment et qu’ils veulent revoir suffisamment pour que l’histoire se poursuive. C’est donc ainsi que nous procédons et c’est ainsi que nous procédons aussi à la télévision », a-t-il ajouté.

Trois séries Marvel sur Disney+ ont eu une date de sortie pour l’instant. Il y a WandaVision, en cours de diffusion. Il y a ensuite Falcon et le Soldat de l’Hiver qui débutera le 19 mars. Et Loki arrivera le 11 juin.