Le futur Pixel pliable disposerait d’un écran fabriqué par Samsung

Il ne fait plus guère de doutes que Google travaille sur un Pixel pliable, à la façon du Galaxy Fold ou du Mate X de Huawei . La première « fuite » sur ce modèle est apparue au mois d’août dernier (via un document interne de Google), et l’on en sait désormais un peu plus sur les différents fournisseurs qui graviteront autour du projet. Ainsi, le très sérieux TheElec nous informe que le Pixel pliable disposera d’un écran OLED fabriqué par Samsung Display, la division « écran » de Samsung. L’écran mesurerait 7,6 pouces, soit exactement la diagonale de la dalle du Galaxy Z Fold 2. De là à penser qu’il s’agira du même composant…

Le choix d’une dalle déjà éprouvée pourrait avoir comme avantage d’accélérer la phase de développement de l’appareil. Le Pixel pliable sera t-il disponible dans l’année ? Ce n’est pas forcément le plus probable au vu des rumeurs, alors qu’un lancement en 2022 ne serait pas franchement étonnant… Google ne serait pas le seul fabricant à lorgner sur les dalles pliables de Samsung. Plusieurs sources indiquent que Xiaomi et OPPPO pourraient eux aussi faire appel aux écrans de Samsung pour leurs futurs smartphones pliables.