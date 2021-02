DualSense Drift : iFixit accable Sony… et les autres

Les affaires tournent au vinaigre pour Sony dans l’affaire des DualSense Drift (directions involontaires induites par les sticks analogiques). Un première plainte en recours collectif a été déposée aux Etats-Unis, et d’autres pourraient suivre face à l’accumulation rapide des témoignages. iFixit a voulu en avoir le coeur net et a donc désossé la manette. A l’intérieur, des composants et matériaux que l’on trouve déjà dans les DualShocks ou les manettes de la Xbox One. Problème, ces matériaux sont particulièrement sensibles à l’usure et à la poussière.

Les sticks analogiques, les potentiomètres et d’autres capteurs du DualSense se dégraderaient ainsi logiquement après 2 millions de cycles, soit 400 heures de jeu environ. Un joueur régulier de Call of Duty aurait donc de grandes chances de voir apparaitre un soucis de drift au bout de 4 à 7 mois de jeu assez intensif (au moins 2 heures par jour). Le constat d’iFixit est implacable… et vise au passage les concurrents de Sony. Qui ne se souvient pas du Joy-Con Drift de la Nintendo Switch ?

Pour autant, la vidéo iFixit ne dit pas tout. Malgré la critique générale d’iFixit ciblant l’ensemble des fabricants, les retours de « drift » concernent aujourd’hui essentiellement les manettes de la PS5… et non celles de la Xbox Series X. Le problème ne concerne pas tant la durabilité de certains composants que le fait que les soucis de manette apparaissent aussi vite après l’achat de la machine. D’ailleurs, les recours collectifs en préparation visent aujourd’hui Sony et non Xbox. Il semble donc que la moindre résistance de certains matériaux/composants ne soit au final qu’un élément d’explication parmi d’autres. In fine, il serait peut-être même plus intéressant de savoir pourquoi les manettes de la Series X semblent mieux résister à l’usure…