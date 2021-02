L’Oppo X enroulable sera compatible avec la recharge sans fil et à distance

C’est ce qui s’appelle un « double teasing ». Le chinois OPPO vient de publier sur Weibo une courte séquence de 30 secondes montrant l’Oppo X « enroulable » en train de se recharger sans fil… et son contact avec la moindre borne (Qi ou autre). Cette technologie de recharge dans l’air baptisée Oppo Wireless Air Charging disposerait d’une puissance de 7,5W selon le fabricant.



La démonstration est certes impressionnante, mais n’apparait déjà plus comme une pure innovation : il y a en effet quelques semaines à peine, Xiaomi a fait la démonstration de son Mi Air Charge, et Motorola a embrayé dans la foulée avec la vidéo d’un smartphone se chargeant à 40 cm d’une borne électrique ! La technologie d’Oppo serait même un peu moins efficace que celle de ses concurrents puisque le smartphone doit être placé à environ 10 cm de la borne.

A closer look at Wireless Air Charging

Working on or off axis with the charger, you can charge up and use the smartphone at the same time without being tethered to a charging stand or cable! 🚫 🔌 #MWC21 #OPPOxMWC21 pic.twitter.com/9iiunPBzPs

